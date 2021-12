A legutolsó találkozásuk idején is összevesztek, majd az asszony szombaton hajnalban rosszul lett. Információnk szerint a vita során előkerült egy fejsze is, s az elhunyt asszony fejsérülést szerzett. A falusiak úgy tudják, hogy a férfi is megsérült, akit szúrt sebbel vittek a mentők kórházba. A helyiek elmondása szerint a férfi nem volt italozó, s inkább béketűrő emberként jellemezték.