Prépost László polgármester azt mondta: a rendőrökkel együttműködve segíteni szeretnének a helybelieknek. A Kaposvár környéki településeken élők helyi identitásának erősítése projekt keretében rendezték meg a találkozót, ahol az őszi, téli közlekedésbiztonsági tudnivalókról is szó esett. – Nem elég, hogy a járművek megfelelő műszaki állapotban legyenek, hanem a sebességhatárokat is be kell tartani – mondta Horváth István tanyagondnok, aki hasznosnak ítélte a keddi szakmai programot.