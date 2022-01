Kifosztás, és közokirattal visszaélés vétsége miatt emelt vádat azzal a harmincas éveiben járó nővel szemben az ügyészség, aki elvette az ittassága miatt magatehetetlen sértett értékeit.

A férfi 2021 szeptemberében a vádlott és családja által lakott ingatlanban italozott, amikor az elfogyasztott alkoholtól rosszul lett. A nő ekkor hazakísérte és ágyba fektette a néhány háznyira lakó sértettet, azonban mielőtt távozott volna, még gondosan átkutatta a lakást, és sértett magatehetetlen állapotát kihasználva számos értéket – így mobiltelefont, márkás sportcipőt és személyes okmányokat – vett magához.

A vádlott azonban nem vette észre, hogy a férfi ugyan nem tudta megakadályozni a bűncselekmény elkövetését, de látta a történteket, és erről a másnap tett feljelentésében be is számolt a barcsi rendőröknek, akik a nőt elfogták és a mobiltelefont is visszaszerezték tőle.

Az ügyészség a Barcsi Járásbíróságra benyújtott vádiratában felfüggesztett börtönbüntetést kért.