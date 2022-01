A napokban már mi is írtunk erről a nagyon furcsa, botcsinálta maszkos tolvajról. Most az ügyészség is "törődni" kezdett vele...

Hiszen a Fonyódi Járási Ügyészség indítványozta annak a büntetett előéletű férfinak a letartóztatását, aki ittasan megkergette barátját, aztán ezzel felhagyva, lopni indult egy balatonlellei családi házba. De nem volt egy tolvajok fejedelme, így rögtön le is bukott.

A gyanúsított 2022 januárjában az esti órákban balatonlellei otthonában italozott feleségével és barátjával, akire megharagudott, ezért az utcán kergetni kezdte egy saját készítésű maszkkal a fején, illetve ugyancsak saját gyártású szöges „buzogánnyal”, és egy késsel.

A férfi azonban rövid időn belül felhagyott az üldözéssel és inkább egy családi házba surrant be azért, hogy készpénzt lopjon el. Az idős házigazda lánya viszont meghallotta a gyanúsított neszezését, és az előszobában lévő még mindig maszkot viselő buzogányos férfit egyszerűen elkergette.

A nyomozó hatóság tagjai a felfegyverkezve elkövetett rablás miatt korábban hét év szabadságvesztésre ítélt és tavaly áprilisban szabadult férfit őrizetbe vették, és most az ügyészség letartóztatását kérte.

A Kaposvári Járásbíróság ügyeletes bírája az ügyészségi indítványnak helyt adott és egy hónapi időtartamra elrendelte a tolvajkirály letartóztatását.