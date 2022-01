Jogsija sem volt és még alkoholt is fogyasztott az a harmincnyolc éves férfi, akit kedden igazoltattak a rendőrök Drávagárdonyban. A férfit a Barcsi Rendőrkapitányságon további mintavételre előállították és ellene az ittas vezetés végett büntető, a közlekedési szabály megszegéséért pedig szabálysértési eljárást indítottak.



A Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság ezúton is felhívja a figyelmet, hogy eltiltásihatározat nélkül is őrizetbe vehetők azok akiknek nincsen jogsijuk. Illetve azok az autósok, akik a szabályokat notóriusan megszegik, nem csak saját, de mások életét is veszélybe sodorják.