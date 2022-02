– Igazából tendenciákról érdemes beszélni, egy-egy évet összehasonlítani nem nagyon érdemes – mondta Molnár Gábor dandártábornok, megyei rendőr-főkapitány. – Míg 2010-ben közel 21 ezer volt a regisztrált bűncselekmény szám, tavaly 4492. Ebben a 12 évben radikálisan visszaesett a bűncselekmény száma. Szerencsére 2018 óta egy nagyon jó és szélsőségektől mentes közbiztonságot sikerült elérnünk. A nyomozási és a felderítési eredményességünk nagyon magasan van, a tavaly az eddigi legjobb eredményt értük el.

Forrás: Lang Robert Kaposvar

A lakosságot méltán érdekelheti a kiemelt bűncselekmények eredményessége, mivel ezek irritálják leginkább az embereket, s negatívan befolyásolhatják a szubjektív közbiztonság érzetet. Amíg 2010-ben közel 10 ezer regisztrált eset volt, tavaly 1678. A dandártábornok szerint markáns visszaesés látható. Azt mondta: nem túlzás azt állítani, hogy ez hosszú évek kemény munkájának az eredménye. Somogyban négy emberölés volt tavaly, száz százalékos a felderítés és a nyomozás eredményessége.

Az is elhangzott: Somogyban az elmúlt tíz évben tavaly történt a legkevesebb rablás, 2011-ben 67 történt, 2021-ben 10. Ehhez hasonló folyamat figyelhető meg a lopásoknál is, megyénkben a 2010-ben 8407, tavaly 959 ügyet regisztráltak, s amíg 2013-ban 1610 lakásbetörés következett be, 2021-ben 180. A lakásbetörés áldozataira utalva megjegyezte: nemcsak a vagyoni kár jelent gondot, hanem pszichés problémát is okozhat ennek a feldolgozása.

Forrás: Lang Robert Kaposvar

A Balaton parton '90-es évek elején, közepén előfordult, hogy egy-egy nap 20-25 autót tulajdonítottak el, azóta sok minden megváltozott, megyénkben 2021-ben három személygépkocsit loptak el. Az áldozatvédelmi feladatok kapcsán kifejtette: a legkiszolgáltatottabb helyzetű emberekkel találkoznak, valamennyi somogyi rendőr-kapitányságon függetlenített áldozatsegítő munkatárs van, akik egy megyei koordinátor összegfogásával a bűncselekmények és a balesetek áldozatait is megkeresik. Tavaly 1680 személyt kerestek meg közvetlenül.

– Ennek az a célja, hogy segítsünk az áldozatokon - hangsúlyozta Molnár Gábor. - Úgy foglalkozunk velük, ahogy azt megérdemlik. Emberségegesen, s oda figyelünk a problémáikra.

Akcióznak az utakon

A 37 somogyi intézményben 36 iskolaőr dolgozik, s 2021-ben nyolc esetben kellett intézkedni. Molnár Gábor szerint nagyon bevált a program, az iskolai erőszakkal szemben hatékony. Részletesen ismertette az elmúlt évben elvégzett szakmai feladatait, s arról is szólt: a rendőrök tavaly több mint 600 ezer órát teljesítettek közterületi szolgálatban. Bács megyei átrendelés, saját határszakasz őrzése, rendezvények biztosítása: a pandémia idején ez is munkát adott.

A közlekedésben is bőven van feladat, 2021-ben 340 könnyű sérüléses, 124 súlyos 20 halálos baleset volt. Bár tavaly is sok közúti ellenőrzéseket tartottak, az ittas sofőrök aránya – tavaly 9,3 százalék – hosszabb ideje alig változik. A megyei rendőr-főkapitány egyértelművé tette: idén is biztosan folytatják a nagy összevont akciókat.