A Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint szerda este érkezett a bejelentés egy kaposvári barkácsáruházból, hogy a biztonsági szolgálat munkatársai bolti lopáson értek egy 28 éves férfit.

A fiatalember több barkácsgéppel, szerszámmal és műszaki cikkel megpakolva, fizetés nélkül igyekezett kislisszanni a kasszánál. Nem volt szerencséje, ugyanis a biztonsági őrök az egész mutatványt végignézték a kamerákon keresztül.

A felvételek igazolták, hogy a feltételezett elkövető nem most lopott volna először. Korábban már kétszer is tulajdonított el hasonló árucikkeket, melyek nagy részét a nyomozók meg is találták a férfi korábbi lakcímén tartott házkutatás során. Az egyenruhások B. Patrikot még aznap lopás bűntett megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki.