A pedofil-nyilvántartás az ügyfélkapun keresztül érhető el a család-gyermekvédelem menüpontban. Az érdeklődő csak úgy léphet be, ha nyilatkozik arról, hogy a védendő gyermekkel közvetlen kapcsolatban álló, ideiglenesen vagy a jövőben kapcsolatba kerülő ember ellenőrzése miatt, illetve nemi erkölcs elleni bűncselekmény megakadályozása érdekében használja az adatbázist.

A jogosultság igazolása után csak nevek alapján enged tovább keresni a rendszer és a lakóhelyünkhöz legközelebb eső találatokat dobja ki. Próbát téve nekünk a nyilvántartás rögtön egy 1961-es születésű férfi adatlapját jeleníti meg, aki egy Nagyatádhoz közeli faluban él. A fotója mellett rövid ismertető áll: 2014-ben ítélte el a bíróság, mert a nevelése, felügyelete alatt álló, 18. életévét be nem töltött sértett ellen szexuális erőszakot követett el 2013-ban. Egy 1971-es születésű férfi adatlapját is megtaláltuk, aki egy Barcshoz közeli faluban él, őt 2019-ben találta bűnösnek a bíróság hasonló bűncselekményért, továbbá azért, mert ő a gyermekpornográfia bűntettét is elkövette.

A Belügyminisztérium (BM) tájékoztatása szerint azok a felnőttek, akik szülőként, hozzátartozóként, nevelést, felügyeletet vagy gondozást ellátóként a lehető legnagyobb biztonságban szeretnének tudni egy kiskorú gyermeket, február 1-jétől ellenőrizhetik, hogy a vele közvetlen kapcsolatba kerülő személyeket a bíróság pedofil-bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen elítélte vagy sem. Azonban a megismert adatokat az adatigénylő köteles bizalmasan kezelni, kizárólag a gyermek védelme érdekében használhatja fel. Tilos a megismert adatokat nyilvánosságra hozni, azokról képernyőfotót, másolatot, kivonatot vagy összefoglalót készíteni, tilos azokat sokszorosítani, nyilvántartásba rendezni – figyelmeztetett erre a BM.

A megyében szigorú az ítélkezés

Nincs túl sok hasonló bűncselekmény megyénkben, felelte érdeklődésünkre Vadócz Attila, a Kaposvári Törvényszék sajtószóvivője. Minden évben fordul elő hasonló bűntény, de alig néhány. Évente mindössze egy-két ügyben születik ítélet a somogyi bíróságokon kiskorúak ellen elkövetett szexuális bűncselekmények elkövetése miatt. Somogyban meglehetősen szigorú az ítélkezési gyakorlat ezen a területen, legutóbb 9 év fegyházra ítéltek egy vádlottat, aki gyermeket molesztált. Általában 8–12 év börtönnel számolhat az, akit pedofil-bűncselekményben bűnösnek találnak.