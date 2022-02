2021 szeptemberében léptek be Magyarországra, majd egy teherautóval az ország több pontján megfordultak. Néhány nap alatt eljutottak Fonyódra is, ahol a kora hajnali órákban felfigyeltek egy minőségi kerékpárokkal foglalkozó üzletre. Egyikük a nyitott ablakon keresztül bemászott a boltba, ahol magához vett egy 1,7 millió forint értékű ebike-ot, majd azt a kerítésen keresztül kiadta a társának. A két férfi még aznap elhagyta Magyarországot, majd a lopott kerékpárt Lengyelországban értékesítették. Öt nappal később visszatértek Magyarországra, azonban a fonyódi nyomozók ekkora már azonosították az általuk használt gépkocsit, amelyre körözést adtak ki. Így a rendőrök rövid időn belül elfogták és őrizetbe vették őket.

A rendőrök az idősebb vádlottnál az elfogásakor kábítószert, amfetamint és kannabiszt is találtak, ezért neki az ország területére behozatallal elkövetett kábítószer birtoklásának vétsége miatt is felelnie kell. Az ügyészség a Fonyódi Járásbíróságra benyújtott vádiratában az azóta is letartóztatásban lévő vádlottakkal szemben végrehajtandó börtönbüntetés és közügyektől eltiltás kiszabására tett indítványt.