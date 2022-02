Egy kereszteződéshez érve többször ráugrott egy autó motorháztetőjére, mert úgy ítélte meg, hogy a jármű nem megengedett helyen várakozik. A sofőr és utasa szóvá tették a viselkedését, mire a férfi ingerülten a jobb oldali ajtóhoz lépett, öklével először az üveget törte ki, majd a 23 éves utast is bántalmazni kezdte. Ezek után szó nélkül távozni akart a helyszínről, ezért a két fiatal kocsival követni kezdte, miközben hívták a rendőröket. A gyalogos látta, hogy követik, ezért visszafordult, és a vezető oldala felől is betörte az autó ablaküvegét, majd a járművet vezető 22 éves nőt is megütötte.

A férfit végül egy járókelő segítségével tudták a járőrök érkezéséig a helyszínen tartani. A rendőrök feltételezett elkövetőt elfogták és előállították a kaposvári rendőrkapitányságra, ahol a nyomozók garázdaság, rongálás és testi sértés vétség megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki. A férfi vallomásában a tettét erős alkoholos befolyásoltságával indokolta.