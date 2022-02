Bár a bejáratnál átvett kézi szkennerrel valamennyi, a bevásárlókocsiba helyezett termék vonalkódját be kellett volna olvasniuk, a 22 és 32 éves vádlottak a kosárba helyezett, összesen 202 termék közül csak néhányat szkenneltek be, így 137 ezer forint helyett az önkiszolgáló kasszánál csupán 12 ezer forintot akartak fizetni. Az egyik áruházi eladó valamennyi termék tételes kifizetésére szólította fel a vádlottakat, a két nő az áruval színültig pakolt bevásárlókocsit egy normál kasszához tolta át, majd amikor látták, hogy tervük nem járt sikerrel, valamennyi árut hátrahagyva, sietősen távoztak az áruházból. Ugyanezt megpróbálták eljátszani egy hónappal később, sikertelenül. Az árukat a dolgozók visszavették, de a hűtési lánc megszakítása miatt 52 ezer forint értékű kár keletkezett. A Kaposvári Járásbírósághoz benyújtott vádiratában az ügyészség közérdekű munka kiszabását indítványozta a vádlottakra, egyúttal indítványt tett arra is, hogy a bíróság kötelezze az elkövetőket a bűncselekménnyel okozott kár megtérítésére.