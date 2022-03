A büntetett előéletű, baráti viszonyban lévő vádlottak 2021 év elején megállapodtak abban, hogy a helyismeretüket felhasználva a lakókörnyezetükben betöréses lopásokat fognak elkövetni. Olyan épületeket szemeltek ki, melyek az ott lakó betegsége vagy halála miatt átmenetileg lakatlanok voltak. Előbb hét ingatlanba hatoltak be így Barcson és környékén, emellett a fiatalabb vádlott még további hat házba tört be.

Jellemzően nagyobb értékeket is el tudtak vinni. Az is előfordult, hogy a háziak az emeleten aludtak, miközben ők a földszinten 100 ezer forintot meghaladó értékű aranyékszert emeltek el. Egyszer a fiatalabbik vádlott szemtanúja volt, hogy egy idős asszonyt kórházba szállítottak, ezután éjszaka visszatért, és félmillió forint értékben kaparintott meg készpénzt és ékszereket. A vádlottakat végül 2021 novemberében vették őrizetbe a barcsi rendőrök. Azóta letartóztatásban vannak. Az ügyészség azt indítványozta, hogy a Barcsi Járásbíróság a többszörös visszaesőnek minősülő vádlottakkal ítélje fegyházbüntetésre, és a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségéből is zárja ki őket.