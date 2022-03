– Néha egészen elképesztő közlekedési manővereket látni az utakon – mondta Jakab István, akit a rendőrök csütörtökön Batéban igazoltattak. – Érthetetlen, hogy egyesek egy-két perc előnyért is képesek száguldozni. Nincs rettegnivalója annak, aki betartja a KRESZ-szabályokat. Azok viszont komoly büntetésre számíthatnak, akik gyorsan hajtanak vagy beláthatatlan kanyarban előznek. Életveszélyes, amit tesznek, önmagukat és másokat is veszélybe sodornak. Nem ártana, ha tudnák: másodpercek alatt bekövetkezhet a tragédia – osztotta meg lapunkkal véleményét az igazoltatott autós.

Fotók: Lang Róbert



A 76 éves férfi Pécsre utazott, időben indult, a lakott területen tartotta az 50-es limitet. Ez viszont nem mindenkinek sikerült. A rendőrök egy Skodából mértek Batéban, s bár a Kaposvár felől érkező sofőröknek a szemből érkezők sűrűn villogtattak, rövid időn belül mégis öten futottak a traffipaxba. Négy büntetőpont és 60 ezer forint – várhatóan ekkora bírsággal sújtják a helyi rekordert. A kaposvári Ölveti Gábor Dombóvárra tartott, s a közlekedési rendőrök az ellenőrzés során mindent rendben találtak nála.



– Sok a gyorshajtó és sajnos szerintem pont miattuk gyakran történik baleset – hangsúlyozta. – 1994 óta vezetek, ezen az úton is rendszeresen közlekedek és sűrűn látom, hogy egyesek nem igen figyelnek az alapvető szabályokra. Nem véletlen, hogy a rendőrök a gyors­hajtókat és a szabálytalanul előző autósokat is ki akarják szűrni, akárcsak az ittas vezetőket.



Bús Miklós is szabályosan közlekedett, a hőgyészi férfi még 1972-ben szerezte jogosítványát. Szerinte mindig indokolt a fokozott fegyelem és figyelem, pláne most, kora tavasszal. Szép számmal olyanok is autóba ülnek, akik az utóbbi hónapokban ritkán vezettek, s vannak, akik nem veszik fel a forgalom ritmusát, s így a türelmetlen, ideges sofőrök előzgetésbe kezdenek.



Orbán Zoltán, a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője érdeklődésünkre az akcióval kapcsolatban elmondta: a rendőrség az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata, a Roadpol kezdeményezéséhez csatlakozva vett részt csütörtökön hat órától péntek reggel hatig a 24 órás sebesség-ellenőrzésben.



– Az akció lehetséges helyszíneire megyeszerte hetvenhét állampolgári javaslat érkezett – tájékoztatott. – Melyek közül a helyi adottságokat valamint a közlekedésrendészeti elemzői munka eredményeit figyelembe véve jelöltük ki az ellenőrzés helyszíneit és az időpontokat.







Folyamatosan számíthatunk ellenőrzésre, túl sok a gyorshajtó



A közúti ellenőrzések hazánkban is kulcsfontosságúak a halálesetek és a személyi sérülések számának visszaszorítása, a balesetek megelőzése szempontjából – közölte Orbán Zoltán, az SMRFK szóvivője. – Sokan teszik fel a kérdést: a rendőrség miért a gyorshajtás visszaszorítását tartja elsődleges feladatának a közlekedésbiztonság javítása érdekében? Erre a válasz nagyon egyszerű. A gyorshajtás Európa-szerte, így hazánkban is a közutak „legfőbb gyilkosa”. Sokéves tapasztalatok alapján a személyi sérüléses és halálos közlekedési balesetek jelentős része gyors­hajtásra vezethető vissza. Emiatt a sebesség-ellenőrzéseket kiemelten kell kezelni.

Száz gyorshajtó fizetett rá a rendőrségi akcióra

Csaknem húszezer járművet ellenőriztek a somogyi utakon a 24 órás Speedmarathon elnevezésű akció során. Összesen 97 gyorshajtót füleltek le a rendőrök, közülük húszan úszták csak meg helyszíni bírsággal, a többi sofőr ellen eljárást indítottak. Az akció lehetséges helyszíneire megyeszerte összesen 77 állampolgári javaslat érkezett, a rendőrök ötven helyszínen ügyelték a rendet.