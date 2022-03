A 45 éves férfi 2021 májusában a felesége autójával, ittasan érkezett egy siófoki áruház parkolójába, ahol feltűnt neki, hogy a családok számára kialakított, az átlagosnál szélesebb, és a bejárathoz közelebb eső parkolóhelyre egy olyan pár kocsija állt be, akik gyermekek nélkül érkeztek. A vádlott emiatt felelősségre vonta a férfit és a nőt, kifogásait pedig az áruházban dolgozó biztonsági őrnek is előadta. Később a férfi még indulatosabbá vált, amikor arra lett figyelmes, hogy egy másik családos parkolóhelyről éppen ekkor távozott egy magányos sofőr. A távozó autó visszapillantó tükrét és hátsó ablakát megütötte, és az autó oldalába is belerúgott. A történteket az áruház biztonsági kamerája rögzítette. A dühöngő férfi végül a rendőrjárőr megjelenésére csillapodott le. Az ügyészség azt indítványozta, hogy a Siófoki Járásbírósághoz ítélje pénzbüntetésre és tiltsa el a járművezetéstől.