A Somogy Megyei Főügyészség halált okozó testi sértés bűntette miatt emelt vádat azzal a húszas éveiben járó férfival szemben, akinek egy - erős - ütése miatt vesztette életét a sértett. A vádlott régebb óta ismerte a sértettet, ugyanazon a településen laktak, többször dolgozott nála. A közös munka során szeszes italt is fogyasztottak, és előfordult, hogy szóváltásba, majd tettlegességig fajuló konfliktusba kerültek egymással. A férfi 2021 júliusában, az esti órákban azzal kereste fel otthonában ismerősét, hogy – bár telefonon már szó esett róla – másnap vigye be őt és élettársát kocsijával a közeli városba ügyet intézni. A sértett a kérést visszautasította, ezért összeszólalkoztak, heves vitájuk során az idősebb férfi még a vádlott felé is ütött, de nem találta el. A fiatal vádlott ekkor indulatból, nagy erővel, ököllel a sértettet szemtájékon ütötte, amelytől a sértett megtántorodott, azonban nem esett el. A terhelt ezt követően távozott a sértett ingatlanából, aki kis idő múlva felhívta a központi segélyhívót, illetve több ismerősével is beszélt - köztük a vádlottal - telefonon, de orvosi segítséget nem kért.

A vádlotti bántalmazással összefüggésben a sértett másnap hajnalban agyi érkatasztrófa következtében meghalt.

Az ügyészség a Kaposvári Törvényszékre benyújtott vádiratában a férfival szemben – előkészítő ülésen történő beismerés esetére – három évi börtönbüntetés és három évi közügyektől eltiltás kiszabására tett indítványt.