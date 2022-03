Harminckilenc szabadtéri tűz

A legnagyobb kiterjedésű tűzzel Szabás külterületén kellett megküzdenie a tűzoltóknak. Szombaton délután riasztották a nagyatádi és a barcsi hivatásos tűzoltókat Szabás külterületére, ahol foltokban égett a nádas. Az egységek több irányból, vízsugarakkal és kéziszerszámokkal dolgoztak a lángok elfojtásán. A tulajdonos elmondása szerint a huszonöt hektáros terület nagy része leégett. Látrány közelében egy cserjés, bozótos, bokros terület gyulladt ki vasárnap este. Mintegy húsz hektárt érintett a tűz, amelyhez a siófoki hivatásos, a balatonboglári önkormányzati és a látrányi önkéntes tűzoltókat riasztották. Az egységek mintegy két óra leforgása alatt akadályozták meg a tűz továbbterjedését.

Ugyanakkor a megye számos pontján kisebb-nagyobb kiterjedésű avartüzek adtak munkát az önkéntes, önkormányzati és a hivatásos tűzoltóknak.

Nyolc épülettűz, négy kéménytűz

Vasárnap délelőtt három családi ház tetőszerkezete égett Somban, az Ady Endre utcában.

Tabon egy huszonöt négyzetméteres melléképület gyulladt ki a Dózsa György utcában. A tűzhöz a város önkormányzati tűzoltóit riasztották, akik rövid idő alatt elfojtották a lángokat. Kaposváron, a József utcában egy nagy értékű gépekkel teli műhelyben keletkezett tűz. A tulajdonos megpróbálta megfékezni a lángokat, s közben égési sérüléseket szenvedett, ezért a mentők kórházba szállították. A kaposvári hivatásos tűzoltók kihoztak egy gázpalackot az ingatlanból, végül három vízsugárral sikerült eloltaniuk a tetőszerkezetre is átterjedt tüzet. Fonyódon, a Köztársaság utcában egy hetven négyzetméter alapterületű családi ház tetőszerkezetét és egyik oldalán a szigetelést emésztették fel a lángok. Az esethez a marcali, a balatonboglári és a fonyódi tűzoltók vonultak, akik több oldalról támadták a tüzet. Az egységek két gázpalackot is kivittek az épületből, melyek közül az egyiket már károsította a tűz. A lakók ideiglenesen rokonokhoz költöztek. Siófokon a Szigeti szőlőhegyen egy melléképület, míg az Alsó utcában melléképület, kétszáz négyzetméteren a száraz aljnövényzet, valamint hét köbméteren hulladék égett. Előbbi tűzesetnél négy, utóbbinál két város tűzoltói dolgoztak a lángok megfékezésén. Pusztakovácsiban, Gadányban, Kaposszerdahelyen és Porrogszentkirályon a kéményben lerakódott korom gyulladt be, ezért a lakók tűzoltói segítséget kértek.

Egy gépjárműtűz

Kigyulladt egy személyautó a 67-es főút Somogybabod és Gamás közötti szakaszán, a 74. kilométer közelében kedd délután.

Lángba borult egy autó a 67-esen.

A gépkocsiban utazó négy ember időben ki tudott szállni, így nem sérültek meg. A jármű teljes terjedelmében égett, amikor a balatonboglári önkormányzati tűzoltók a helyszínre érkeztek. Az egységnek két vízsugárral sikerült eloltania a tüzet. Az oltás idejére a rendőrség lezárta az érintett útszakaszt.

Négy közúti baleset

Az M7-es autópálya 155-ös kilométerénél, Balatonfenyves közelében, a főváros felé vezető oldalon szalagkorlátnak ütközött egy személyautó. A balatonboglári önkormányzati tűzoltók áramtalanították a járművet és egy embert a mentőkkel közösen emeltek ki a gépkocsiból.

Kaposváron két személyautó ütközött össze, a Pázmány Péter és az Árpád utca kereszteződésében. A KÖTÉL Egyesület önkéntes tűzoltói áramtalanították a járműveket.

A kisbárapáti vasúti átjáróban vonattal ütközött egy személyautó vasárnap. Az eset során senki sem sérült meg. A kaposvári hivatásos tűzoltók áramtalanították az összeroncsolódott gépkocsit, a vonat a helyszínelést követően folytatni tudta az útját.

Fotó: Kaposvár HTP, Marcali HTP, Nagyatád HTP, Barcs HTP, Siófok HTP, Balatonboglár ÖTP