A Balatonszabadiban élők a hatalmas füstre lettek figyelmesek. Hivatásos vadászok segítettek a helyszín megközelítésében a siófoki hivatásos tűzoltóknak. A tűzzel érintett terület amellett, hogy nagyvadban gazdag, számos vízimadár élőhelye is. Az egységek több vízsugárral, puttonyfecskendőkkel és kéziszerszámokkal dolgoztak a tűz mihamarabbi megfékezésén, a nádas élővilágának megmentésén. A tűzoltók bevetettek egy magasnyomású oltóberendezéssel felszerelt, erdőtüzek oltására is alkalmas gépjárművet, így egy óra leforgása alatt sikerült elfojtani a másfél kilométer hosszan pusztító lángokat. Az összehangolt munkának köszönhetően két vadászlest is sikerült megmenteni a tűztől.