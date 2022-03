Egy ilyen eset volt a 2020-as karácsony is, amikor nem tudott parancsolni az indulatainak, feldöntötte a család feldíszített karácsonyfáját, földhöz vágott egy üveg pálinkát és többször meg is ütötte a sértettet.

Ezután többször bántalmazta az agresszív férj az asszonyt, de a nő tavaly májusig még újra meg újra megbocsátotta ezt. Ekkor azonban öngyilkossággal is fenyegetőzött a vádlott: miután ittasan céltalanul autózott a környéken, hazament és kötéllel felszerelkezve felmászott egy fára, ahol hurkot készített. Fenyegetésének nyomatékot is adjon, a nyakára tette a hurkot. A sértett ettől annyira megijedt, hogy értesítette egy ismerősét, segítsen megfékezni a vádlottat. Ezalatt az asszony elkezdte összecsomagolni az ő és gyermeke ruháit az autójába. Éppen elindult volna a bántalmazott anya, amikor a – a fáról lemászott – férj az autóból elkezdte kipakolni a ruhákat. S ha ez nem lett volna elég, fojtogatta is a nőt, majd dühében ököllel betörte az autó hátsó szélvédőjét.

A betört szélvédőről készült rendőrségi fotó.

A sértettet és a rémült gyermeket végül a segítségül hívott családi barát menekítette ki a brutális helyzetből, míg az időközben kiérkező rendőrök a férfit elfogták és őrizetbe vették. A vádlottal szemben ezután távoltartást rendelt el a bíróság.

A Nagyatádi Járási Ügyészség testi sértés vétségével elkövetett kapcsolati erőszak bűntette és ittas járművezetés vétsége miatt emelt vádat azzal a negyvenes éveiben járó férfival szemben, aki változatos módon terrorizálta a feleségét.

Az ügyészség a Nagyatádi Járásbíróságra benyújtott vádiratában a büntetlen előéletű vádlottal szemben felfüggesztett börtönbüntetés és járművezetéstől eltiltás kiszabására, valamint pártfogó felügyelet elrendelésére tett indítványt.