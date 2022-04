Drága alkatrész 2 órája

A benne lévő értékes nemesfém miatt lopják a katalizátort

A közösségi oldalon adták hírül az autósok, hogy több katalizátort is kiloptak az autókból az elmúlt időszakban Kaposváron. A tolvajok a város több helyszínén is felbukkantak, még egy forgalmas, sűrűn lakott Füredi úti lakótelep parkolójából is sikerült ellopniuk az alkatrészt.

Ballér Péter autószerelő megkeresésünkre elmondta, a katalizátorokat elsősorban azért lopják, mert értékes nemesfémeket is tartalmaz. – Negyedóra alatt könnyedén el lehet lopni a katalizátort – fogalmazott az autószerelő. – Az alkatrész bilinccsel, csavarokkal van odafogatva a kipufogórendszerhez, és aki „gyakorlott”, roncsolás nélkül ki tudja szerelni a kocsiból. A jármű tulajdonosa könnyedén észreveszi, ha eltűnik a katalizátor, mert amikor elindítja az autót, akkor hatalmas hangja lesz. Ilyenkor azonban nem szabad elindulni a kocsival, mert lóghat a kipufogója és menet közben még nagyobb baja lehet az autónak – hangsúlyozta Ballér Péter. Az autószerelő hozzátette, a tolvajoknak jól kell ismerniük az autókat, mert nem mindegyikben van katalizátor. A 30 évesekbe még nem szerelték bele a környezetbarát minősítéshez elengedhetetlen alkatrészt, a 20 éves és annál fiatal kocsikat azonban nem is helyezhetik forgalomba nélküle. – Nem a motortól lesz környezetbarátabb az autó, hanem a katalizátortól, valamint a körülötte lévő alkatrészektől és az új megoldásoktól – emelte ki Ballér Péter. A pórul járt autósoknak – járműtípustól függően – jelentős anyagi kiadást jelent egy új katalizátor. A legolcsóbbak 30-40 ezer forintba kerülnek, a nagyobb teljesítményű és drágább autókhoz valók azonban meghaladhatják a félmillió forintot is. Az alkatrészt autóbontóban például nem lehet vásárolni. Az egyik somogyi autóbontó cég vezetője érdeklődésünkre elmondta, amint bevisznek hozzájuk egy-egy járművet, azonnal kiszerelik belőle a katalizátort, és amikor összegyűlik egy nagyobb mennyiség, akkor értékesítik egy felvásárolónak, aki feldolgozza. Az autóbontó cégtől azt is megtudtuk, azért nem tárolják hosszabb ideig a telephelyen a katalizátorokat, mert így is gyakran betérnek hozzájuk a tolvajok, és nem szeretnék, ha még nagyobb kárt okoznának. Borítóképünk illusztráció!

