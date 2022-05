Környezetünk tisztántartásáért, családunk biztonságáért, a tűzesetek számának visszaszorításáért indult előadássorozat kaposvári diákok számára egy pályázat keretében – tájékoztatott a Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. Az elmúlt hét első napjaiban a Kodály Zoltán Központi és a Lorántffy Zsuzsanna Református Általános Iskola felső tagozatos diákjainak, valamint az Eötvös Loránd Műszaki Technikum és Kollégium tanulóinak tartottak előadást a somogyi tűzoltók a szelektív hulladékgyűjtés fontosságára.

Arra kérték a tanulókat, hogy figyelmeztessék szüleiket is arra, hogy a háztartási hulladék égetése szigorúan tilos, miután a különböző műanyagok illetve autógumi elégetésével mérgező anyagok jutnak a levegőbe, amelyek rákot, szívinfarktust és agyvérzést is okozhatnak. Az előadók fotókkal mutatták be, milyen negatív tapasztalatai vannak a hulladékudvar munkatársainak a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatban. Elhangzott: gyakran a használat után kidobott babapelenkától kezdve, az elektronikai alkatrészekig rengeteg oda nem illő szemetet találnak a szelektív hulladékok között. Sőt a diákok azzal is szembesültek, hogy vannak olyan szabálytalankodók, akik nem a hulladékudvarba viszik a felhalmozott szemetet, hanem az erdő szélén rakják le azt. Évről évre növekszik a szabadtéri tüzek száma, amely szennyezi a levegőt, oltása pedig sok esetben hosszadalmas tűzoltói beavatkozást igényel.

A fiatalok emellett megismerkedhettek a szabadtéri tüzek oltása során használt tűzoltói felszerelésekkel, a veszélyesáru-szállítás jelzéseivel, sőt a modern technika segítségével egy élethű lakástűz kellős közepébe csöppenhettek és együtt menekülhettek a bajba jutott lakókkal a füsttel teli épületből.