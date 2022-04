2020-ban összesen 309 autólopást jelentettek az országban, majdnem feleannyit, mint 2019-ben, bár ebben szerepe volt a járvány miatti lezárásoknak is – derült ki a Lechner Tudásközpont prevenciós bűnözés-statisztikai adattárának (PRE-STAT) adataiból. Évek óta jelentősen csökken a meglovasított autók száma hazánkban. Tíz évvel korábban még majdnem 4800 autót loptak el az országban, és még 2017-ben is 1700 felett volt az esetszám. Tavaly­előtt azonban a fővárosban már csak 143 autónak kelt lába, míg a második legtöbb autólopás Pest megyében történt, szám szerint 52. A listán a harmadik lett Bács-Kiskun, 17 autólopással. Ebben az évben Somogyban 5 autót vittek el a tolvajok, Baranyában 9-et, de voltak olyan megyék, mint Zala és Veszprém, ahol egyetlen ilyen esetet sem rögzítettek a statisztikák.

Az egységes nyomozó hatósági és ügyészségi bűnügyi statisztika (ENYÜBS) adatai alapján az elmúlt időszakban a korábbi évekhez viszonyítva Somogyban is jelentősen csökkent az autólopások száma, válaszolta érdeklődésünkre a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság. – Somogyban 2010-ben még 65 járművet loptak el, 2016-ban húszat, míg 2021-ben mindössze hármat – sorolta Orbán Zoltán, a megyei főkapitányság sajtószóvivője.

– A legkeresettebb márkák a megyében is hasonlóak, mint az országban, tavaly például két Suzuki Swift, és egy Renault Clio típusú személygépkocsit loptak el Somogyban.

Ellophatatlan gépjármű nincs, épp ezért a tulajdonosoknak érdemes mindent megtenni a védekezésért, hangsúlyozta a rendőrség és jó tanácsokkal is ellátta az autósokat. A tolvajoknak a továbbértékesítés vagy bontás során problémát jelenthet, ha az üvegbe van gravírozva az alvázszám vagy a rendszám. Kormányzár, váltózár is segít, a tolvajnak a zárak kinyitásához több idő és tapasztalat kell, a minőségi zárak megnehezíthetik a dolgukat. A rejtett kapcsolók az ügyesebb tolvajoknak is nagyobb fejtörést okozhatnak, viszont csak idő kérdése, hogy a profi tolvajok mikor találják meg, ugyanis ők nem a kapcsolók helyét keresik, hanem a tiltást magát oldják fel. A riasztók, illetve a GSM, illetve GPS alapú rendszerek közül a hangos riasztás elijesztheti a tolvajt, a néma riasztó pedig értesíti a jármű tulajdonosát, vagy egy vagyonvédelmi céget. Ezen rendszerek többnyire drágák az átlagautós számára, ráadásul havidíj is felmerülhet. A legbiztosabb megelőzési módszer a mechanikus és elektronikus védelmi rendszerek kombinálása. Fontos, hogy a sofőr ne hagyja őrizetlenül az autót járó motorral, még pár percre sem, mert a garázs, vagy a kerítés kinyitása közben bárki bepattanhat és ellophatja az autót.

Nem éri meg meglovasítani az autókat

Már csak azért sincs ellophatatlan kocsi, mert ha a tolvaj nagyon szeretné megkaparintani, akkor egyszerűen melléáll egy szállító járművel, daruval felemeli és rárakja, erre már volt példa, idézte fel Koncz István közlekedési szakértő. Nem a védelmi technikák érdeme, hogy alaposan lecsökkent a járműlopások száma, állította. A csökkenő autólopások hátterében az áll, hogy az elmúlt években Kelet-Európát elöntötték a Nyugatról érkező, olcsó használt autók. A tolvajoknak nem éri meg kockáztatni, ráadásul az sem egyértelmű számukra, hogy a használt kocsik milyen műszaki állapotban vannak. A tendencián Koncz István szerint még az sem változtat, hogy a járvány után valamelyest emelkedett a használt autók ára.