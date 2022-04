Huszonnégy alkalommal riasztották a somogyi tűzoltókat a hétvégén, ebből hat tűzesetnél és tizenegy műszaki mentésnél avatkoztak be az egységek. Ugyanakkor hét téves jelzés is érkezett a megyei műveletirányítási központba.

Egy hulladéktároló konténerben égett a szemét Kaposvár Kereszt utcájában, péntek hajnalban. A tüzet a megyeszékhely hivatásos tűzoltó egysége egy vízsugár segítségével oltotta el. A tűz nem veszélyeztetett semmit a közvetlen környezetében.

Felborult egy kamion Darányban, péntek hajnalban. A barcsi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet és egy létra segítségével kisegítették a sofőrt a vezetőfülkéből. A nyerges vontató vezetője nem sérült meg.

Beizzott a lerakódott korom egy somodori családi ház kéményében péntek reggel. A kaposvári hivatásos tűzoltók eltávolították a kályhából a tüzelőanyagot, majd kitisztították a kéményt. Az egység felhívta a tulajdonos figyelmét arra, hogy a füstelvezetőt a kéményseprő által végzett felülvizsgálatig ne használja. A fűtést ideiglenesen más módon is meg tudta oldani, ezért nem kellett elhagynia otthonát.

A péntek esti vihar során villám csapott két ingatlanba is Kaposvár, Cseri városrészében. Az épületek elektromos hálózatában keletkezett kár, ezért ideiglenesen a lakók rokonokhoz költöztek. A tűzoltók átvizsgálták a két házat, melyek közül az egyiknek a szerelvényei is megégtek és a ház fala is megrongálódott.

Nagybajom külterületén letért az útról, árokba csapódott és az oldalán állt meg egy személyautó szombat este. A gépjárműben ketten utaztak, akik a tűzoltók kiérkezése előtt kiszálltak a kocsiból, a mentők mindkettejüket kórházba szállították. A böhönyei önkormányzati tűzoltók áramtalanították az autót, majd a kerekeire állították azt.

Egy útra dőlt fenyőfa teljesen elzárta az utat Pusztakovácsinál vasárnapra virradó éjjel. A marcali hivatásos tűzoltók egy láncfűrésszel feldarabolták a fát, majd megtisztították az úttestet, megelőzve, hogy valaki a sötétben ráhajtson az úttestre borult fára.

Árokba csapódott és felborult egy személyautó Enying közelében, a Lajoskomárom felé vezető úton vasárnap este. A jármű a tetején állt meg és akadályozta a forgalmat. Az autóban hárman utaztak, közülük egy embert a mentők kórházba szállítottak. A műszaki mentést a siófoki hivatásos tűzoltók végezték, akik a baleseti helyszínelést követően a járművet kerekeire állították, majd áramtalanították.

Egy hektáron égett a nádas és egy elhanyagolt, gazos terület Somogyszentpálnál. A helyi vadászok elmondása alapján több tíz hektár nádas, illetve erdő volt még veszélyben. Miután gépjárműfecskendővel lehetetlen volt megközelíteni a lángba borult területet, a kárhelyparancsnok a mocsárjáró bevetését is indokoltnak látta, valamint a vadászok terepjárókkal segítették a tűzoltók mozgását a helyszínen. Kéziszerszámokkal és motoros háti permetezőkkel dolgoztak a marcali és a keszhelyi hivatásos tűzoltók, mintegy két és fél óra leforgása alatt sikerült a lángokat elfojtaniuk.