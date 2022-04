A Kaposvári Törvényszék a mai napon hirdetett másodfokon ítéletet annak a két budapesti férfinak az ügyében, akik ellen a Kaposvári Járási Ügyészség olyan betöréses lopások miatt emelt vádat, amelyekkel a vádlottak Budapesten, illetve Somogy megyében közel 100 millió forint értéket zsákmányoltak. A vádirat lényege szerint a két egymással rokoni viszonyban lévő vádlott 2019 októberétől kezdődően követtek el nagy tárgyi súlyú, szervezett lopásokat Budapesten, illetve Somogy megye Balaton-parti területein. A vádlottak ennek során nagy értékű ingóságokat, elsősorban széfeket, illetve trezorokat kerestek, amiket még a helyszínen felfeszítettek, vagy azokat magukkal vitték.

A két férfi a bűncselekmények elkövetése során nagy mennyiségű készpénzt, értékes arany – több esetben briliáns drágakövekkel díszített – ékszereket, történelmi arany pénzérméket, valamint nagy értékű karórákat zsákmányoltak; az egyik ingatlanból csak a jogtalanul eltulajdonított karórák értéke a 29 millió forintot is meghaladta. A vádlottak összesen 85 millió forint kárt okoztak a sértetteknek. A vádlottaknak ezenkívül lőfegyverrel visszaélés miatt is felelniük kellett, mivel az egyik somogyi családi házból több nagy értékű lőfegyvert és azokhoz tartozó lőszereket is szereztek.

A másodfokon eljáró Kaposvári Törvényszék a mai napon kihirdetett ítéletével az idősebb, már külföldön is elítélt vádlottal szemben 10 év, míg fiatalabb társával szemben 7 év 6 hónap fegyházbüntetést szabott ki, illetőleg elrendelte egy korábbi felfüggesztett börtönbüntetésének végrehajtását is. Az eljárás alatt mindvégig letartóztatásban lévő vádlottak ügyében az ítélet jogerőre emelkedett.