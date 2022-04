A tűzoltó egységek kiérkezése előtt a telep dolgozói az érintett rendszert lezárták, de a vezeték sérülése miatt nagy mennyiségű olaj folyt a szivattyútérbe. Egy ember megsérült és önerejéből nem tudott onnan kijutni. A kifolyt olaj meggyulladt, oltását a csurgói önkormányzati, valamint a barcsi, a nagyatádi, a nagykanizsai és a kaposvári hivatásos tűzoltók végezték. A beavatkozást a kataszrófavédelmi műveleti szolgálat irányította, akik intézkedtek az olajtároló azonnali hűtéséről is. A társaság belső védelmi tervében foglaltak szerint azonnal felállt a helyszíni operatív törzs is. Az oltás ideje alatt a katasztrófavédelmi mobil labor szakemberei méréseket végeztek Berzencén, hogy megállapítsák, jutott-e káros anyag a levegőbe. Az operatív törzs pedig az információk birtokában intézkedett négy utcában is a lakosság elzárásáról.

Tompos Gábor tűzoltó alezredes, megyei tűzoltósági főfelügyelő értékelésében a gyakorlat összetettségét emelte ki, amelynek végrehajtása – mind a kárhelyszíni beavatkozás során, mind az operatív törzs intézkedéseit tekintve – magas szintű volt. Az alezredes hozzátette: a komplex gyakorlat során sikerült továbbfejleszteni a veszélyhelyzet kezelési képességet, hiszen az együttműködő szervek gyakorolhatták az erők és eszközök átcsoportosítását, megvizsgálhatták az átcsoportosítások valós lehetőségeit, továbbá a feladatok időbeli megvalósíthatóságát.