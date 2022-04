Egy civil autó kamerával figyelte a kaposvári Jutai úton közlekedőket csütörtökön nap közben. Rádión jeleztek a pár száz méterre lévő rendőröknek, ha valami szabálytalanságot észleltek.

– Jó napot kívánok, nincs bekötve a biztonsági öve – állították meg Szabó-Tömör Anitát a Jutai úton, aki elfelejtette bekötni magát, amikor a közeli utcából elindult. A helyszíni bírságot választotta, tízezer forintot fizetett a szabálytalanságért. De kérhetett volna csekket is, amelynek befizetésére harminc napja lett volna. Egy Peugeot sofőrje menet közben telefonált, őt azért állították meg a rendőrök, Kristóf Zitánál viszont mindent rendben találtak. – Mindig használom a biztonsági övet, s amikor a gyermekeim kicsik voltak, nem olcsó, hanem kiváló minőségű gyermekülésben ültek – mondta el a kaposvári nő.

Fotók: Lang Róbert

Az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata április 4-10-e között Seatbelt elnevezéssel hirdetett fokozott ellenőrzést a közutakon. – A somogyi rendőrök a megye teljes területén a passzív biztonsági eszközök használatának közúti ellenőrzését végzik a fő- és mellékutakon egyaránt – mondta el Varga Zoltán, a Kaposvári Rendőrkapitányság közlekedésrendészeti osztályvezetője. Hozzátette: nézik, hogy a biztonsági öv be van-e kötve az autókban utazóknál, a mobiltelefon menet közbeni használatát, a gyermekülés és a bukósisak használatát is ellenőrzik. – A tavasz beköszöntével egyre több a motoros, és azt tapasztaljuk, hogy ugyan szinte mindig használnak bukósisakot, de sajnos előfordult már, hogy nem kapcsolták be, vagy nem az uniós szabványnak megfelelő, úgynevezett E minősítésű sisakot viseltek – emelte ki Varga Zoltán osztályvezető.

Húsvétkor az ittas vezetőkön a sor

– A biztonsági öv használatában javulás tapasztalható, de még mindig van elmaradásunk az uniós átlaghoz képest – mondta el Varga Zoltán, közlekedésrendészeti osztályvezető. Hozzátette: a húsvéti időszakban az ittas vezetők kiszűrése miatt tartanak ellenőrzéseket.