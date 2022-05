Szombatra virradó éjjel az erős széllel érkező zivatar fákat döntött ki, ágakat szakított le, épületeket rongált meg Somogban. A tűzoltók egész éjszaka dolgoztak a károk felszámolásán, jelenleg is tizenegy helyszínen zajlik tűzoltói beavatkozás.

Szombaton reggel hét óráig 25 műszaki mentés szerepelt a somogyi tűzoltók statisztikájában. Főként útra, épületekre és villanyvezetékre dőlt fák, leszakadt faágak miatt kérték a tűzoltók segítségét. A legtöbb bejelentés a dél-somogyi településekről érkezett. Háromfán, Rinyújnépen és Babócsán, összesen 700 fogyasztónál szünetelt az áramszolgáltatás.

Vasúti sínekre dőltek fák Daránynál, Som és Nagyberény között, valamint Somogyudvarhely közelében is. Miután a tűzoltók feldarabolták és eltávolították a leszakadt faágakat, kidőlt fákat a sínekről, a vonatok folytatni tudták útjukat. Személyi sérülés egy esetben sem történt. Szulok és Homokszentgyörgy között csaknem tíz méterenként egy-egy hatalmas ág, kidőlt fa akadályozta a közúti közlekedést, amelyeket lépésről lépésre haladva távolítottak el az útról az önkéntes és hivatásos egységek. A csokonyavisontai templom tornyát is megrongálta a vihar, ahol jelenleg is dolgoznak a barcsi tűzoltók.