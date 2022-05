Büntetőügyben kényszerítés hatósági eljárásban bűntettének kísérlete és kapcsolati erőszak bűntette miatt emelt vádat a Kaposvári Járási Ügyészség Barcsi Kirendeltsége, azzal a férfival szemben, aki azzal fenyegette meg korábbi élettársát és annak férjét, hogy megöli őket, ha a sérelmükre elkövetett bűncselekményről értesítik a rendőröket, továbbá azért is felelnie kell, mert rendszeresen bántalmazta újabb élettársát.

A vád szerint a vádlottat 2021 júliusában bocsátották feltételesen szabadlábra. A férfi a szabadulását követő másnap ittasan felkereste volt élettársát, mivel találkozni akart gyerekeivel. A terhelt a nővel azonban veszekedni kezdett, majd bement udvarukba és a szóváltás során őt és férjét is arcon ütötte. A vádlottat végül testvére vezette ki a sértetti ingatlanból, de a férfi továbbra is indulatosan viselkedett és közölte a sértettekkel, ha értesíteni merik a rendőrséget, megöli őket és rájuk gyújtja a házukat, majd ugyanezt a fenyegetést pár perc múlva telefonon megismételte.

A vádlottnak a börtön elhagyása után újabb párkapcsolata lett, melyből gyermeke is született. Pár hónap elteltével a vádlott és új élettársa között gyakorivá váltak a veszekedések, amelyek során az erőszakos férfi többször bántalmazta a sértettet, így a fejét hajánál fogva az ajtófélfába ütötte, ököllel és tenyérrel is arcon vágta, karját szorította. A nő a rendszeres verések miatt 2021 decemberében gyermekeivel édesanyjához menekült.

Az ügyészség a Barcsi Járásbíróságra benyújtott vádiratában a férfival szemben börtönbüntetés és közügyektől eltiltás kiszabását indítványozta.