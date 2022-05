Tűz keletkezett egy hatvan négyzetméteres épületben Siófokon, a Bajcsy-Zsilinszky utcában kedd reggel. A tető gyulladt ki. Az épületben gázpalackokat tároltak, ám ezeket időben visszahűtötték a tűzoltók. A város hivatásos tűzoltói oltják a lángokat.

Frissítés (15:50):

Egy olvasónk beszámolója szerint reggel csengettek nála rendőrök azzal, hogy azonnal el kell hagynia otthonát, mert a szomszédos gázpalack telephelyen tűz ütött ki, így kiürítik a környéket. Megtudtuk, hogy a környéken lévő iskolásokat is az udvarra terelték, így nagy volt az ijedtség abban a fél órában, amíg a tűzoltók el nem hárították a veszélyt. Olvasónk egy nyílt levelet is írt Lengyel Róbert siófoki polgármesternek a közösségi oldalon. Többen elfogadhatatlannak tartják hogy lakóövezetben, ahol oktatási intézmény is van egy hasonló telephely működhet.

Megkerestük Witzmann Mihályt, a térség országgyűlési képviselőjét, aki az eset kapcsán felvette a kapcsolatot az érintett hatóságokkal és folyamatosan tájékozódik a helyzetről.

Az esettel kapcsolatban megkerestük a siófoki önkormányzatot, amint választ kapunk cikkünket frissítjük.