A rendelkezésre álló adatok alapján még március végén történt az eset, amikor is a késő esti órákban egy férfi kifejelte a Városháza mélygarázsának ablakát. A keményfejű elkövető ezután be is mászott az épületbe.

Nem volt azonban szerencséje, mert az egész "műveletet" felvette egy térfigyelő kamera, amely alapján feljelentést tett Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala a rendőrségen.

A nyomozók a feltételezett elkövetőt, egy 35 éves helyi férfit május 3-án hallgatták ki rongálás vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt.

