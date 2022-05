Az igali körzeti megbízottak 2022. május 14-én 19 órakor Somogygeszti külterületén megállásra szólítottak fel egy gépkocsivezetőt, aki lassítás nélkül kikerülte őket és továbbhajtott, ezért a megkülönböztető fény- és hangjelzés használatával követni kezdték. Többször is megpróbálták intézkedés alá vonni, azonban a sofőr továbbra is nagy sebességgel haladt Mernye irányába, végül nekiütközött egy vadkerítést tartó oszlopnak. A férfi ekkor megkísérelt elszaladni, azonban a rendőrök elfogták. Megállapították, hogy az autó ki volt vonva a forgalomból, nem rendelkezett érvényes gépjármű-felelősségbiztosítással és műszaki engedéllyel sem. Az 53 éves felsőmocsoládi lakos pedig nem használta a biztonsági övet, sohasem rendelkezett vezetői engedéllyel, ráadásul felmerült nála az ittas járművezetés gyanúja is, ezért további mintavételre előállították, majd - szabálysértési őrizetbe vétele mellett - a főkapitányság fogdájába szállították.

A Kaposvári Rendőrkapitányság a férfi ellen az ittas vezetés miatt büntető, a közlekedési szabályszegések elkövetése miatt szabálysértési eljárást indított.