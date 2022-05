2022. május 13-15. között nyolc esetben merült fel ittasság gyanúja az ellenőrzött sofőröknél, velük szemben büntetőeljárás indult járművezetés ittas állapotban vétség elkövetésének gyanúja miatt. Közülük egy siófoki gépkocsivezetőt - két különböző autóval - egy nap alatt kétszer is ittas vezetésen értek tetten.

A rendőrség fontosnak véli hogy, az ittas vezetés és a bódító szer hatása alatt történő járművezetés negatív hatással van a közlekedés biztonságára és a vezetés minőségére. Szeszes ital fogyasztás hatására növekszik az észlelési idő, tompulnak a reflexek. További jelentős kockázatot jelent az, hogy az ittas vezetők általában a megengedett sebességet is túllépik.

Felhívjuk a figyelmet, hogy aki ittasan vagy kábítószer hatása alatt járművet vezet, elfogadhatatlan kockázatot vállal, és mások életét is veszélyezteti. A közlekedési szabályok betartásával, kellő odafigyeléssel, türelemmel, toleranciával és egymás iránti felelősséggel megelőzhetők a tragédiák.