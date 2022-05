Árokba hajtott és a tetejére borult egy személyautó, a 68-as főúton, Görgeteg közelében. A balesethez riasztott nagyatádi hivatásos és görgetegi önkéntes tűzoltók áramtalanították a járművet. A kocsiban csak a sofőr utazott, akit a mentők kórházba szállítottak további vizsgálatokra.

Fának ütközött egy személyautó Enyingen, a Hősök terénél. A balesethez riasztott siófoki hivatásos tűzoltók egy embert kiszabadítottak, majd áramtalanították a járművet. A balesetben senki sem sérült meg.

Növényi hulladék égett Siófokon, a Somlay Artúr utcában a hét első napján. A tűz átterjedt a társasház kerítésére is. A város hivatásos tűzoltói három vízsugárral avatkoztak be és oltották el a tüzet, így a lángok nem terjedtek tovább a lakóházra. Az egységek hőkamerával átvizsgálták a területet, de további izzó gócokat már nem találtak.

Megszólalt a szén-monoxid-érzékelő Zamárdiban, egy családi ház fürdőszobájában, hétfő este. A siófoki hivatásos tűzoltók méréseket végeztek és kimutatták a mérgező gáz jelenlétét. Az egység a kazánt lekapcsolta, a lakást kiszellőztette. A tűzoltók beavatkozása után a gázszolgáltató szakembere is átvizsgálta a gázkészüléket, amelyet hibásnak talált és megtiltotta annak további használatát. A lakók nem sérültek meg.