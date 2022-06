A Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság ezúton is felhívja a figyelmet arra, hogy a hatályba lépett szigorítás alapján 2021. május 14-től már eltiltási határozat nélkül is őrizetbe kerülhetnek azok a járművezetők, akik nem rendelkeznek vezetői engedéllyel. Továbbá aki ittasan vagy kábítószer hatása alatt járművet vezet, elfogadhatatlan kockázatot vállal, és mások életét is veszélyezteti. Az ittas vezetés és a bódító szer hatása alatt történő járművezetés negatív hatással van a közlekedés biztonságára és a vezetés minőségére.