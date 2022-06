A rendelkezésre álló adatok szerint 2022. június 25-én 20 órakor Barcs belterületén egy személygépkocsival közlekedő sofőr az árokba hajtott, majd egy kerítésnek ütközött. A baleset során személyi sérülés nem történt, a járművezetőt a körzeti megbízottak intézkedés alá vonták. Az ellenőrzés során a 29 éves szigetvári lakossal szemben alkalmazott szonda pozitív értéket jelzett, valamint az egyenruhások azt is megállapították, hogy vezetői engedéllyel sem rendelkezik, a járművén pedig nem volt rendszám. A férfi ellen a járművezetés ittas állapotban vétség gyanúja miatt büntetőeljárás, a közlekedésrendészeti szabályszegések elkövetése miatt pedig szabálysértési eljárást indult. Az ittas vezetés és a bódító szer hatása alatt történő járművezetés negatív hatással van a közlekedés biztonságára és a vezetés minőségére. Szeszes ital fogyasztás hatására növekszik az észlelési idő, tompulnak a reflexek. További jelentős kockázatot jelent az, hogy az ittas vezetők általában a megengedett sebességet is túllépik. Felhívjuk a figyelmet, hogy aki ittasan vagy kábítószer hatása alatt járművet vezet, elfogadhatatlan kockázatot vállal, és mások életét is veszélyezteti. A közlekedési szabályok betartásával, kellő odafigyeléssel, türelemmel, toleranciával és egymás iránti felelősséggel megelőzhetők a tragédiák.

Balesetmentes közlekedést kíván a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság, hogy mindenki hazaérjen!