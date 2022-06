Az 50 éves férfi februárban ittasan várakozott a kaposvári buszpályaudvaron, de az a helyijáratos autóbusz, amelyikkel ő is utazni szeretett volna a menetrend szerinti időpontban nem állt be az induló oldalra, mivel annak vezetője még egy másik buszsofőrrel beszélgetett. A vádlott dühösen kiabálva számon kérte ezt a sofőrt, hogy miért tartotta fel a buszjáratát, majd meg is lökte. A helyszínre érkező rendőrök rövid időn belül elfogták az utast, vádlottat, akinek tette egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő, mert a buszsofőr közfeladatot ellátó személynek minősül. A Kaposvári Járásbírósághoz benyújtott vádiratában az ügyészség felfüggesztett börtönbüntetés kiszabását indítványozta a vádlott ellen.

Borítóképünk illusztráció!