Összesen négy rendbeli, jelentős illetve nagyobb kárt okozó, bűnszövetségben és üzletszerűen elkövetett csalás bűntette, továbbá más bűncselekmények miatt emelt vádat az ügyészség azzal a két férfival szemben, akik több tonna gyümölcsöt vettek át a termelőktől, de a vételárat nem fizették meg.

Az 52 és 27 éves vádlottak 2021 nyarán – mivel ekkor rendszeres jövedelemmel nem rendelkeztek – négy sértettet is tévedésbe ejtettek oly módon, hogy részükre nagyobb mennyiségű gyümölcs – így kajszibarack, sárgadinnye és cseresznye – megvételére tettek ígéretet, de a vételár kifizetése már ekkor sem állt a szándékukban. Miután a vádlottak a gyümölcsöt az eladóktól megszerezték és értékesítették, a befolyt összeget saját céljaikra fordították, míg az eladók által kiállított számlákat – amelyeket a vádlottaknak csak később, átutalással kellett volna megfizetniük – nem egyenlítették ki, hanem az eladók számára elérhetetlenné váltak. A vádlottak ezzel a módszerrel négy sértettnek összesen 19.191.777,- forint kárt okoztak.

A bűncselekményeket a vádlottak szervezetten követték el, a szerepeket is felosztották egymás között: az idősebb vádlott a korábbi munkáltatójától nála maradt bélyegzőt felhasználva, magát ennek a cégnek a képviseletében eljáró személynek kiadva kötött valótlan tartalmú szerződéseket az eladókkal, így neki több rendbeli hamis magánokirat felhasználásának vétsége miatt is felelnie kell. Az üzletek megkötésekor a fiatalabb vádlott is jelen volt, és magát a társa által színleg képviselt cég alkalmazottjának kiadva a gyümölcs rakodásában, elszállításában és értékesítésében vett részt.

A sértettek feljelentését követően a fonyódi nyomozók rövid időn belül azonosították és őrizetbe vették az elkövetőket, akiknek a letartóztatását az ügyészség indítványára a bíróság elrendelte.

A Fonyódi Járásbírósághoz benyújtott vádiratában az ügyészség a vádlottakkal szemben végrehajtandó börtönbüntetés és közügyektől eltiltás kiszabására, valamint vagyonelkobzás elrendelésére tett indítványt.