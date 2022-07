A Siófoki Járási Ügyészség egyedi azonosító jellel visszaélés bűntette miatt emelt vádat ellene. 2020 nyarán egy internetes hirdetés alapján több olyan próbarendszámot vásárolt, amelyeket egy Fejér megyei cég nevére állítottak ki. A vádlottnak a próbarendszámokra azért volt szüksége, hogy az általa külföldről behozott és belföldön még forgalomba nem helyezett gépkocsikat ki tudja próbálni. A férfi ilyen módon kilenc különböző gépkocsira, illetve még egy lakókocsira is felszerelte a jogosulatlanul használt rendszámot, és azokkal olykor hosszabb távokat is megtéve részt vett a közúti forgalomban. Később az egyik közösségi oldalon bérelhetőként is elkezdte hirdetni a próbarendszámokat, az azokhoz tartozó indítónaplóval és ideiglenes forgalomban tartási engedéllyel együtt. A vádlottat végül a siófoki rendőrök tetten érték, miközben a férfi a rendőri intézkedés alatt akarta kitölteni az indítási naplót az éppen megtett útról, de ebben a járőrök megakadályozták. Az ügyészség a Siófoki Járásbíróságra benyújtott vádiratában felfüggesztett börtönbüntetésre és pénzbüntetésre, míg társai ellen pénzbüntetés kiszabására tett indítványt.