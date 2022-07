Nyilvános rendezvényen elkövetett garázdaság miatt gyorsított eljárásban állította bíróság elé azt a férfit az ügyészség, aki minden előzmény nélkül rátámadt másik két, szórakozni vágyó férfira a Balatonnál. A 27 éves férfi 2022 júniusában, jelentős mennyiségű alkohol elfogyasztását követően egy siófoki szórakozóhelyre érkezett, ahol ittasan többekbe is belekötött. Ezt követően a vádlott fojtófogást alkalmazott egy másik férfin, akinek a bűne mindössze annyi volt, hogy a hangos zene miatt nem hallotta azt, amit a vádlott mondott neki. Nem sokkal később a vádlott egy másik férfit is megtámadott, őt nagy erővel, a könyökével ütötte meg. A történteket látva a biztonsági őrök a vádlottat a szórakozóhelyről kivezették, majd az általuk értesített rendőrök a siófoki rendőrkapitányságra előállították. A Siófoki Járásbíróság bűnösnek a vádlottat, és 400 ezer forint pénzbüntetésre ítélte. Az ítélet ellen az ügyész súlyosítás végett jelentett be fellebbezést, így az nem

jogerős.