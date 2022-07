A férfi Kaposvár központjában sétált egyik ismerősével, akivel vitázni kezdett, majd kétszer ököllel arcon ütötte a sértettet, akit az első ütés a jobb szeme alatt, a második ütés pedig az orrán talált el. A megütött férfinak eltörött az orrcsontja, illetve bevérzés alakult ki a szeme környékén. A verekedő férfinek nem ez volt az első kirívóan erőszakos bűncselekménye, ugyanis a Somogy Megyei Főügyészség még 2016-ban vádat emelt ellene életveszélyt okozó testi sértés miatt, mivel akkor is a nyílt utcán, különösebb előzmény nélkül olyan súlyosan bántalmazta egyik ismerősét, hogy annak többszörös arccsonttörése keletkezett. Akkor az eszméletlenre vert sértett közvetett életveszélyben volt, mert a vérbelehelés következtében a légútjainak elzáródása miatt a halála is bekövetkezhetett volna. A férfit ezután 4 év 10 hónap szabadságvesztésre ítélte a bíróság, büntetéséből 2021 elején szabadult. A Kaposvári Járásbíróság a mostani bűnügyben is bűnösnek mondta ki a különös visszaesőnek minősülő férfit, akivel szemben súlyos testi sértésért 2 év börtönbüntetést és 3 év közügyektől eltiltást szabott ki. Az ítéletet az ügyészség tudomásul vette.