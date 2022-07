Előre kitervelten, különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés miatt emelt vádat azzal a hetvenes évei közepén járó babócsai férfi ellen az ügyészség, aki féltékenységében brutális kegyetlenséggel kioltotta felesége életét. A vádlott több mint 50 éven keresztül élt együtt a nála alig fiatalabb feleségével, azonban házasságuk a vádlott italozása és féltékenykedése miatt megromlott, ezért a nő 2021 szeptemberében a közös otthonukból rokonokhoz költözött.

A vádlott azonban ezt nem tudta elfogadni, és 2021 szeptemberétől kezdődően többször is életveszélyesen megfenyegette a feleségét. 2021 novemberében már a délutáni óráktól kezdve italozott, majd az éjszaka elhatározta, hogy megöli a nőt, ezért a lakásán magához vett egy fejszét és egy 15 centi pengehosszúságú kést, majd a sértetthez indult. Mielőtt bekopogott volna, a bejárati ajtó melletti farakásból magához vett egy fadarabot is, majd miután a sértett ajtót nyitott, azzal sújtott le először. A földre került áldozatát ezután a fején, a nyakán megszúrta, majd a fejsze élével, illetve fokával is többször fejbe ütötte. Ezután hazament.

A sértett ezután még saját erejéből segítséget tudott hívni, és a kiérkező mentők meg is kezdték az ellátását, azonban az idős asszony végül a mentőautóban a vérzéses és traumás sokk következtében fellépő keringési elégtelenség miatt életét veszítette. Az ügyészségaz eset óta letartóztatásban lévő vádlott ellen fegyházbüntetés és közügyektől eltiltást kért a bíróságtól.