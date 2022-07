Kigyulladt a lábon álló gabonatábla Segesd külterületén, a 68-as főút közelében. Egy több mint hatvan hektáros gabonatábla közepén csaptak fel a lángok, a böhönyei tűzoltók kiérkezésekor a tűz már mintegy ötszáz méter hosszan pusztított. A közelben dolgozó munkagépek azonnal a tűzoltók segítségére siettek és elkezdték körbetárcsázni a lángokban álló területet. Hamarosan újabb tűzoltóegységek érkeztek a helyszínre Nagyatádról, Marcaliból és a közeli Segesdről is. Huszonkét tűzoltó dolgozott a tűz elfojtásán. A munkálatokat négy munkagép is segítette. A tűz elért egy trágyahalmot is, amelyet a tűzoltók átforgattak és eloltották az izzó részeket. Mintegy két óra leforgása alatt sikerült megfékezni a tüzet és megmenteni a búzatábla kétharmadát, megközelítőleg húsz hektárt emésztettek fel a lángok.

Forrás: Nagyatád HTP, Böhönye ÖTP