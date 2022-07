Tizennégy tűzeset és negyvennyolc műszaki mentés adott munkát a hétvégén a somogyi tűzoltóknak. Tízszer pedig tévesen riasztották őket.

Pénteken még főként kisebb vegetációtüzekhez vonultak a somogyi tűzoltók: Berzencén egy aratást végző kombájnhoz hívták a nagyatádi, a csurgói és a berzencei egységeket. A járművet átvizsgálták hőkamerával, ekkor kiderült, hogy csak a lerakódott szennyeződés izzott be, a felforrósodott alkatrészeket a tűzoltók visszahűtötték.

A péntek éjszaka, erős széllel érkező vihart követően huszonhárom esetben kérték a károk felszámolásához a megye tűzoltóinak segítségét. Főként a Balaton partján hasított le ágakat és döntött ki fákat a szél, sőt egy böhönyei családi ház kéményét is megrongálta. Ugyanakkor Nagybajomnál, Kéthelyen, Pálmajorban és Büssüben is fa dőlt az útra, de a tűzoltóknak mindenütt sikerült rövid idő alatt felszámolni a károkat.

Nyaralókra is dőltek a letört ágak a viharban.

Szombatra virradó éjjel árokba hajtott és az oldalára borult egy személyautó Böhönye külterületén. A gépkocsiban hárman utaztak, senki sem sérült meg a baleset során. A böhönyei önkormányzati tűzoltók áramtalanították a járművet, majd kerekeire állították azt.

Vasárnap reggel a belső, majd a külső szalagkorlátnak ütközött egy személyautó az M7-es autópálya siófoki szakaszán, a horvát határ felé vezető oldalon. A balesethez riasztották a város hivatásos tűzoltóit, akik áramtalanították a gépkocsit. A mentők az autóban utazó gyermekeket kivizsgálásra kórházba szállították.

Vasárnap is összeütközött két gépkocsi az M7-es autópálya 92-es kilométerszelvényénél, Balatonvilágos térségében, a Budapest felé vezető oldalon. A siófoki hivatásos tűzoltók végezték a műszaki mentést, akik rövid idő alatt megszüntették a forgalmi akadályt a sztrádán. Az eset során senki sem sérült meg.

Négy gépkocsi ütközött össze Enying térségében, a 7-es és a 64-es főutak körforgalmában vasárnap délután. A járművekben összesen kilencen utaztak. A balesethez a siófoki hivatásos tűzoltók vonultak, akik áramtalanították a járműveket. Szerencsére senki sem sérült meg.

Vasárnap délután a Kötél Egyesület búvárjainak beavatkozására volt szükség. Egy mezőcsokonyai tóban tűnt el egy férfi, akinek a papucsait megtalálták a vízparton. A kaposvári önkéntes tűzoltók szonár segítségével rövid idő alatt megtalálták az elmerült férfit, akit a helyszínre érkező csökölyi önkéntes tűzoltókkal közösen kiemeltek a vízből. Az életét azonban már nem lehetett megmenteni.

A Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság is felhívta a lakosság figyelmét, hogy hőségben is csak a kijelölt strandokon frissítsék fel magukat! - A megyei tavainak hűs vize ugyan pillanatnyi felfrissülést adhat, azonban ha nem ismerjük a meder jellemzőit és a vízmélységet, a fürdőzés életveszélyes is lehet, állt közleményükben.

Fotó: Balatonboglár ÖTP, Böhönye ÖTP, Nagyatád HTP