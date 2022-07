A sofőr azt is elmondta: úgy tudja, a szerencsétlenül járt gyalogos vélhetően alkohol hatása alatt állt, s így került a szabályosan közlekedő busz elé.

Értesülésünket és a buszt vezető vétlen sofőr állításait megkeresésünkre a Rendőrség is megerősítette, ahonnan azt is megtudtuk: a baleset körülményeit valószínűleg térfigyelő kamerák felvételei fogják tisztázni. A Berzsenyi utcában lévő kereszteződésben ugyanis több ilyen is üzemelt a baleset időpontjában.