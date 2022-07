A vádlottak élettársként éltek együtt, amikor elhatározták, hogy olyan termékek online hirdetéséből fognak pénzt szerezni, amelyekkel valójában nem rendelkeznek. A páros a csaláshoz használt hirdetéseit úgy hozta létre, hogy minél több ember figyelmét felkeltse, így alacsony áron kínáltak sokak által keresett gyermekjátékokat, különösen trambulint és játékkonzolt. A vádlottak a hirdetési oldalak üzenetküldő szolgáltatásán, illetőleg telefonon keresztül tartották a kapcsolatot a sértettekkel, akiknek kérésre fényképet és egyéb információkat adtak a meghirdetett termékekről. A páros egészen addig készséges volt, amíg a sértettek át nem utalták a kért összeget, mivel annak beérkezése után rögtön elérhetetlenné váltak. A vádlottak módszerének fontos eleme volt az is, hogy olyan összegekkel ejtsék tévedésbe az áldozataikat, ami miatt várhatóan nem tesznek feljelentést, ezért számos sértettet a kaposvári rendőröknek kellett felderíteniük az eljárás során. A vádlottak a Kaposvári Rendőrkapitányság által vizsgált, 3 hónapig tartó csalássorozattal összesen 91 sértettet ejtettek tévedésbe, akiktől 4.000 és 35.000 forint közötti összegeket csaltak ki, ezáltal közel 1,7 millió forinttal gazdagodtak. A párossal szemben ugyanakkor az ország más pontján is indult nyomozás; néhány hete a Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Ügyészség 139 rendbeli csalás miatt emelt ellenük vádat, mely ügyben azóta is letartóztatásban vannak. Az ügyészség a Kaposvári Járásbíróságra benyújtott vádiratában a vádlottakkal szemben végrehajtandó fogházbüntetés és közügyektől eltiltás kiszabására tett indítványt.

A felhasznált fényképet az egyik pénzintézet biztonsági kamerája rögzítette a csalással szerzett pénzt felvevő vádlottról.