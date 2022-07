Az autósok vezessenek fokozott óvatossággal még akkor is, ha nincs kihelyezve vadveszélyt jelző közlekedési tábla, mert augusztus közepéig tart az őzek párzási időszaka, és ekkor megszaporodnak a közúti balesetek a vadak megváltozott mozgása miatt – adott ki figyelmeztetést a témában a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság. A vadbalesetek különösen az éjszakai, hajnali órákra jellemzőek, általában ekkor mozognak a nagyvadak, mert ilyenkor érzik magukat biztonságban.

A vadállomány növekedése miatt Somogy megyében a nap szinte minden szakában és bárhol számítani lehet arra, hogy összetalálkozhat velük az autóvezető. Célszerű a járművekre vadriasztót szerelni, azonban a kínálat nagy, ezért vásárlás előtt érdemes tájékozódni. A szabályok betartása mellett is előfordulhat vadbaleset, ekkor minden esetben értesíteni kell a hatóságot. A rendőrök felveszik a kapcsolatot az illetékes vadásztársaság képviselőjével, aki gondoskodik a sérült, vagy elhullott állat elszállításáról. Azt kérik az autóvezetőktől, hogy mindenütt fokozott óvatossággal közlekedjenek, különösen a vadveszélyt jelző táblák környékén, illetve ahol az út melletti terület nem belátható, vagyis a fákkal, bokros, magas növényzettel borított szakaszokon. Vigyázni kell lakott területen, vagy annak határán is, mivel a vadon élő állatok megjelenésére ott is számíthatunk.