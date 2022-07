A párkapcsolatban élő vádlottak 2022. július 18-e és 20-e között követtek el lopásokat városszerte. Előbb az egyik nagyobb üzletből loptak szeszes italokat, kávét és élelmiszereket, ide a férfi később egyedül is visszatért, majd a nő a kaposvári kórház nővéreinek pihenőhelyiségeiből vitt el ruhaneműket, cipőket, illetve egyéb használati cikkeket úgy, hogy

egy műtős ruhát felvéve álcázta magát. A páros ezen kívül még egy kisboltból is lopott élelmiszereket. A kaposvári rendőrök végül őrizetbe vették a vádlottakat, akik ellen az ügyészség gyorsított eljárásban már másnap vádat emelt. A Kaposvári Járásbíróság bűnösnek mondta a vádlottakat, akik közül a nőt 2 év, míg a különös visszaeső férfit 1 év 6 hónap végrehajtandó börtönbüntetésre ítélte, illetve a bűnismétlés veszélye miatt a letartóztatásukat is elrendelte. Az ítéletet az ügyészség tudomásul vette.