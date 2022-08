Az M7-es autópálya balatonszemesi lehajtója előtt, a leálló sávban álló és füstölő gépkocsiról tett bejelentést szerda délelőtt egy a sztrádán közlekedő autós. A balatonboglári önkormányzati tűzoltók kiérkezése előtt az autópályakezelő munkatársai egy porral oltóval elfojtották a tüzet. A tűzoltóknak így csak a felhevült alkatrészeket kellett visszahűteni.

Nemsokkal később Somogyjád külterületén gyulladt ki egy gépjármű. A tulajdonos a tűz észlelésekor minden számára fontos használati tárgyat ki tudott menteni az autóból, de a lángok gyorsan terjedtek. A kaposvári hivatásos tűzoltók kiérkezésekor a kocsi már teljes terjedelmében égett, továbbá a tűz átterjedt a környezetére is. Az egységnek sikerült rövid idő alatt megfékezni a lángokat, így azok nem végeztek nagy pusztítást a környező erdőben.

A délutáni órákban Rádpusztáról érkezett hasonló bejelentés. A 67-es úton haladt az a jármű, amely menetközben kigyulladt. A sofőr félre húzódott, utasával együtt még időben elhagyták a gépkocsit, így nem sérültek meg. A balatonboglári önkormányzati tűzoltók kiérkezésekor már nemcsak a motortér, hanem az utastér is lángokban állt, sőt a tűz átterjedt az út melletti tarlóra is. A tűzoltók először az autóban felcsapó lángokat oltották el, majd kevesebb, mint egy óra leforgása alatt a száraz aljnövényzetben terjedő tüzet is megfékezték.

Fotó: Kaposvár HTP, Balatonboglár ÖTP