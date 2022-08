Idén augusztusban az akkor még ismeretlen tettes Siófokon összesen három ingatlanba surrant be, ahonnan készpénzt, bankkártyákat, iratokat és különböző elektronikai cikkeket tulajdonított el, több mint félmillió forint értékben. A nyomozás során a rendőrök látókörébe került egy erdőkertesi lakos, akit végül a siófoki járőrök a személyleírás és a kamerafelvételek alapján kedden hajnalban, a belváros közelében fogtak el. A 19 éves férfit előállították a rendőrkapitányságra, ahol B. Jánost lopás és kifosztás megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki, bűnügyi őrizetbe vették, majd előterjesztést tettek letartóztatásának indítványozására.

A Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság bűnmegelőzési tanácsai a hasonló esetek megelőzésére:

- A nyílászárókon alkalmazzon megfelelő minőségű mechanikai berendezéseket! Zárak, redőnyök, betörésvédelmi fóliák, rácsok felszerelésével jó eséllyel megakadályozható a behatolás!

- Tartsa rendben ingatlanját, a sűrű bokrokat és az épülethez közeli fákat ritkítsa meg, vágja vissza, hogy a betörőnek, besurranó tolvajnak ne nyújtson fedezéket, és ne alkalmazhassa mászó eszköznek. Létráját is tartsa zárható helyen!

- Értékesebb és könnyen mozgatható műszaki és egyéb használati tárgyait ne hagyja őrizetlenül, készítsen értékleltárt, jegyezze fel azonosítóikat, illetve fotózza le! Az egyedi azonosítóval nem rendelkező berendezéseket, tárgyakat jelölje meg!

- A besurranások megelőzése érdekében akkor is zárja be a kertkaput, bejárati ajtót, ha otthon tartózkodik, és lehetőség szerint éjszakára se hagyja nyitva a földszinti nyílászárókat!

- Udvaron vagy közterületen parkoló autóját is zárja, ne tartson benne értékeket, iratokat látható helyen!

- Biztonságosabbá teheti ingatlanját, ha a mechanikai védelem kialakításán túl elektronikai védelmi eszközöket is alkalmaz. Szereltessen fel riasztóberendezést, kamerarendszert!

- A kockázat minimálisra történő csökkentése érdekében kössön biztosítást!

Amennyiben mégis áldozattá, sértetté válik, azonnal értesítse a rendőrséget a 112-es segélyhívón!