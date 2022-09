A vádlottak idén márciusban Marcaliban szórakoztak ismerőseikkel az egyik vendéglátóhelyen. A sörözőben az éjszakai órákban pár vendég azon vitatkozott, hogy igaza van-e a pultosnak, aki szerint nem kell mindenkit kiszolgálni. Ebbe a beszélgetésbe társult be a két férfi, akik annyira mást gondoltak, hogy végül ököllel igyekeztek érvényt szerzeni igazuknak. A sörözőben ököllel estek egymásnak, miközben a földre is kerültek. A verekedőket az egyik vendég és a pultosnő választotta szét, valamint a telefonon értesített rendőrjárőrök is rövid időn belül a vendéglátóhelyre értek. Az ügyészség a Marcali Járásbíróságra benyújtott vádiratában pénzbüntetést indítványozott a vádlottak ellen.

