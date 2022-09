Egy zsákutcában haladt egy német rendszámú autóval úgy, hogy élettársát és csecsemőkorú gyermekét is szállította. A gépkocsi hátsó szélvédője teljes egészében hiányzott, és ezt az arra járó rendőrök megláttak, ezért meg akarták állítani az autóvezetőt. A férfi azonban a rendőri fény és hangjelzés ellenére sem állt meg, hanem az autóval gyorsítva felhajtott a zsákutcát lezáró járdára, és az ott sétáló gyalogosok közvetlen közelében 40-50 km/óra sebeséggel haladt. A járdáról a zebrán keresztül kihajtott ki a Berzsenyi utcai felüljáróra, ahol majdnem elütött egy, a gyalogátkelőhelyen éppen áthaladó járókelőt is. Nem törődve azzal, hogy az autóban élettársa és gyermeke is ott van, a menekülés alatt több kockázatos, kis híján balesetet eredményező előzési manővert is végrehajtott úgy, hogy lakott területen belül 90-110 kilométeres sebeséggel haladt.

A férfi ámokfutásának végül egy másik rendőrjárőr vetett véget, amikor egy útkereszteződésben feltartóztatták a vádlottat. A büntetett előéletű és akkor ráadásul felfüggesztett börtönbüntetés hatálya alatt álló sofőr ellen a Kaposvári Járási Ügyészség közúti veszélyeztetés miatt emelt vádat. Börtönbüntetés, valamint közügyektől és járművezetéstől eltiltás kiszabására tettek indítványt.